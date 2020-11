Prima di Inter-Real Madrid, il dirigente delle merengues Emilio Butragueño è intervenuto a Sky Sport e ha ricordato Diego Armando Maradona: "Siamo profondamente dispiaciuti, se ne va uno dei più grandi della storia del calcio e dello sport. Ha portato il calcio a un altro livello, è un giorno triste per tutti. Quella di oggi è una partita straordinaria e dobbiamo rendere omaggio a Maradona. Di Diego ricordo una partita contro il Napoli, molto importante per entrambi i club. Ammirazione e affetto per tutto quello che ha dato, ha permesso al calcio di essere quello che è oggi".