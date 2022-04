I tifosi del Real Madrid stanno vivendo una stagione esaltante ed tra qualche giorno potrebbe arrivare per loro anche una bellissima notizia sul fronte rinnovi. Florentino Perez, infatti, dovrebbe avere un appuntamento con l'entourage di Luka Modric per mettere nero su nero il rinnovo del contratto per un altra stagione. Lo riporta As.