Il Real Betis sta cercando di ingaggiare il trequartista del Real Madrid Isco. Il 30 enne è da anni nelle merengues ed è da considerarsi un veterano, ma in questa stagione ha trovato davvero poco spazio con Ancelotti ed il futuro sembra lontano dalla capitale. Il contratto scade in estate e potrà essere ingaggiato a parametro zero. Lo riporta Marca.