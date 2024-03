Real Madrid, calvario Courtois: UFFICIALE il nuovo infortunio al ginocchio out altre 6 settimane

Parte médico de Courtois.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2024

Non c'è proprio pace per il portiere belga delThibautcon la casella delle presenze stagionali che è destinata a rimanere vuota e ferma a 0 ancora a lungo. L'ex Chelsea e Atletico Madrid è fun problema che però era prossimo ad essere risolto.Nel corso dell'allenamento di oggi Courtois si è fermato per un forte dolore al ginocchio destro e si è immediatamente sottoposto agli esami strumentali che non hanno dato esito negativo. Il portiere ha subito la lacerazione del menisco interno del ginocchio destro e dovrà operarsi con un nuovo stop che durerà non meno di altre 6/7 settimane.Dopo gli esami effettuati oggi, al nostro giocatore Thibaut Courtois è stata diagnosticata la rottura del menisco interno del ginocchio destro. L'infortunio è avvenuto durante la seduta di allenamento odierna. In attesa di evoluzione.