Real Madrid: c'è l'accordo con Davies

Il Real Madrid si sta attivando per la prossima stagione: non solo Kylian Mbappé, i Blancos stanno lavorando anche per puntellare la difesa: il nome sul taccuino è quello di Alphonso Davies, terzino sinistro canadese del Bayern Monaco. La novità su questo fronte è rappresentata dal fatto che il terzino classe 2000 e il Real Madrid avrebbero raggiunto un accordo per unirsi alle Merengues nel 2024 o nel 2025, anno in cui scadrà il contratto del calciatore, lo riporta The Athletic.



I DETTAGLI- Si legge che nelle ultime settimane ci sono stati diversi incontri, per cercare di accelerare e arrivare a una soluzione. Ora sembra sia stata trovata la quadra con il calciatore. Due le strade percorribili: un operazione simile a quella che ha portato Toni Kroos in Spagna nel 2014 oppure aspettare la scadenza e fare un operazione alla David Alaba nel 2021. Nonostante l'interesse anche dei rivali del Barcellona e di altri club inglesi che hanno monitorato la situazione, il canadese in questa fase avrebbe espresso come preferenza il trasferimento a Madrid. Fin qui in stagione ha disputato 18 partite in Bundesliga mettendo a referto 1 gol e fornendo 3 assist.