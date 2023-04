Tra poche ore, il Real Madrid giocherà il suo pass per le semifinali di Champions League. Questo duello contro il Chelsea servirà anche agli scout dei Blancos per preparare quello che sembra essere l'ultimo e decisivo rapporto su Reece James. Il terzino destro, all'andata, non ha disputato una gran partita nel contenere Vinicius, proprio per questo Defensa Central scrive: "Le prestazioni dei giocatori contro il Madrid valgono doppio. Per James potrebbe essere l'ultima possibilità di far colpo, se non fa una buona prestazione."