Raul, Antonio Conte e Mauricho Pochettino, sono questi tre i nomi caldi per il futuro della panchina del Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS il presidente Florentino Perez sta valutando fra questi tre allenatori, fra cui c'è anche l'ormai ex-tecnico dell'Inter per sostituire Zinedine Zidane il cui addio è già stato annunciato.