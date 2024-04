Il sorteggio dell’urna per i quarti di finale di Champions League è stato tanto benevolo per tutti gli appassionati del grande calcio europeo, quanto malefico per le due formazioni coinvolte, designate sin dall’inizio della competizione come le due grandi favorite per alzare la coppa dalle grandi orecchie nella finale di Wembley, che si disputerà il prossimo sabato 1° giugno 2024.- sarà il sesto doppio confronto degli ultimi 11 anni -.: per qualità tecniche (sia individuali che di gruppo), per gioco proposto, per tecnici, per mezzi economici e per i protagonisti che riempiranno le cornici del Bernabeu e dell’Etihad Stadium nel corso della doppia sfida. Ma proviamo a scendere più a fondo a comprendere i motivi per i quali

Martedì 9 aprile, ore 21, il primo atto prenderà vita a Madrid. Impossibile non cominciare a snocciolarne i temi, partendo dai due Signori (sì, con la S maiuscola) che siederanno sulle due panchine. Perché saranno di nuovo di fronte, dentro o fuori.Ma partiamo da un paio di dati: 10 Champions (in complessivo), di cui 7 da manager, vinte tra campo e panchina, i tecnici con più partite nella competizione - 226 a 222 -, gli allenatori con più semifinali - 9 e 10, rispettivamente -, un record destinato ad aumentare per uno dei due, vista la posta in palio nel doppio confronto.: Spagna, Inghilterra, Germania, quell’Italia che Pep ha toccato solo da giocatore a Brescia, ma che fu fondamentale per il suo futuro da tecnico. Ed è anche qui che c’è un tratto di somiglianza tra Guardiola e Ancelotti: esatto, Carlo Mazzone, maestro di vita (e di calcio) di Pep e da sempre ammirato da Re Carlo – la svolta della carriera di un certo Andrea Pirlo non vi dice nulla? -. E domani sera saranno di nuovo avversari:(e per i due allenatori è la quarta battaglia in semifinale, visto anche il precedente del 2014 con vittoria dei Blancos sul Bayern Monaco),

Ma se Pep e Carletto saranno i primi (nonché diretti) spettatori di questo show, dalla loro privilegiata – e meritata – posizione di tecnici, ecco che, in attesa che, a partire dalla prossima estate, a questo eccezionale team si unisca anche Kylian Mbappé. L’anno scorso, i Citizens di Guardiola hanno raggiunto l’obiettivo finale, il traguardo per il quale la proprietà saudita ha deciso di investire miliardi e di affidarsi al guru catalano: il trionfo a Istanbul contro l’Inter e la vittoria della prima agognata Champions League della storia del Manchester City (condito dal Triplete). Era l'estate del 2008 quando, dagli Emirati Arabi, Mansur bin Zayd Al Nahyan (all’epoca presidente onorario del club) e di Khaldoon Al Mubarak, attuale presidente esecutivo del club inglese, si insediarono a Manchester, sponda blue.. E allora ecco che gli acquisti di Ederson, Ruben Dias, Stones, Walker, Rodri (autore del gol vittoria in finale), Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish, Alvarez e, soprattutto, Erling Haaland hanno acquisito un gusto sempre più dolce, un gusto che permette di scacciare tutti gli incubi delle annate precedenti e di quella finale persa nel 2021 contro il Chelsea.(col senno di poi)Certo, non che Florentino Perez non abbia garantito un esborso economico di prima classe per mantenere il suo Real a un livello d’eccellenza, ma dalla sua ha quel fascino prodotto da una centenaria storia di dominio in Spagna e in tutta Europa, che hanno da sempre permesso ai Blancos di aggiungere al proprio roster giocatori di primo livello. Ma più che Blancos, bisognerebbe cominciare a parlare di nuovi Galacticos (in attesa dell’arrivo di Mbappé), dato che la rosa ha in dote calciatori come Militao, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Kroos e Modric, Rodrygo, Vinicius Jr e, soprattutto, Jude Bellingham.

Non lo è perché è giusto sottolineare l’ultimo grande confronto tra queste due formazioni:(andava detto). I numeri del cyborg norvegese si aggiornano partita dopo partita, rete dopo rete. Di questo passo, rischia di diventare il più grande goleador della storia del calcio a carriera conclusa. 303 presenze complessive (tra club e Nazionale), 244 gol e 54 assist, numeri clamorosi per un classe 2000 di appena 23 anni. Vero trascinatore, al suo primo anno in Inghilterra, verso lo storico Triplete dei Citizens,(terminato nelle mani di Messi, per il successo ai Mondiali 2022 in Qatar con la sua Argentina). Poco male, altra stagione, altri trofei da vincere, altre reti da gonfiare di continuo, un’altra chance al prestigioso premio - sarà la prima di numerose, è chiaro -.(suo eterno avversario, i Ronaldo e Messi del prossimo ventennio)Arrivato a Madrid, ha deciso di essere il centrocampista più dominante che il Bernabeu abbia mai ammirato. Ancelotti lo sposta qualche metro più avanti e Jude ripaga con 20 gol e 10 assist in 32 partite. Numeri da fenomeno. E allora ecco che la sfida per il prossimo Pallone d’Oro aggiunge anche il classe 2003.(non dimenticandosi gli Europei di quest’estate, che non vedranno, però, Haaland protagonista):. Intanto, basta parlare – e anche scrivere, ndr -, godiamoci lo show. Real Madrid, Manchester City: a voi la parola.