Real Madrid-Manchester City: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

È il terzo anno di fila che Blancos (che ha eliminato il Lipsia) e Citizens (vittoriosi nel doppio confronto con il Copenhagen) si affrontano nella massima competizione UEFA, ma sarà la prima volta con gli inglesi da campioni d’Europa in carica.• Partita: Real Madrid-Manchester City• Data: martedì 9 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Canale 5, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252)

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda Real Madrid-Manchester City su NOW

GUARDA SU NOW

• Streaming: Now Tv, Sky Go, INFINITY+Il match tra Real Madrid e Manchester City, valido per l'andata dei quarti di Champions, sarà visibile in chiaro su Canale 5. La gara sarà anche trasmessa su Sky, gli abbonati potranno assistere alla gara sui canali SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252). La sfida sarà anche trasmessa in streaming su Sky Go, Infinity+ e NOW.

: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All. AncelottiEderson; Rico Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola