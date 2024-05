Real Madrid, cosa recita la maglia che hanno indossato i giocatori per festeggiare

9 minuti fa



Fino all'ultimo respiro. Il Real Madrid non si è dato per vinto e ha ribaltato la semifinale di Champions League, battendo il Bayern Monaco per 2-1 e prendendosi il pass per la finale. Al fischio finale sono partiti i festeggiamenti che, sperano gli spagnoli potranno ripetersi a Londra tra qualche settimana.



Che ci credessero - e tanto - i madrileni è chiaro dal fatto che, una volta chiuse le ostilità, Vinicius e compagni abbiano indossato una maglia celebrativa e di buon auspicio. Sul retro vi campeggia la scritta 'A por la 15', ossia 'Verso la quindicesima'. Dovesse battere il Borussia Dortmund infatti il Real vincerebbe la quindicesima Champions League nella propria storia.