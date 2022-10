Davide Ancelotti, primo assistente del padre Carlo al Real Madrid, ha concesso una lunga intervista a Il Nuovo Calcio e ha parlato anche di Karim Benzema: "Allenare Benzema, insomma diciamo meglio metterlo nelle condizioni di esprimere al massimo il suo incredibile talento. E' una fortuna vedere un giocatore così, perché capisci tante cose del gioco. La cosa che mi sorprende ogni volta di lui è l'intelligenza calcistica, la capacità di leggere i momenti della gara, di sapere il posizionamento da avere in relazione a quello dell'avversario, di quello che deve avere a seconda dei propri compagni. Per fare un esempio: se c'è Mendy terzino sinistro di muove in un modo, se c'è Marcelo, quando c'era, in un altro. Tutte queste informazioni che ha nella testa e che continua a elaborare mentre gioca, si sommano allo sconfinato talento tecnico. E' un giocatore molto cerebrale, in campo pensa molto: a volte fa un movimento non tanto per ricevere la palla ma per notare se il difensore lo segue e quanto, oppure gioca in una determinata zona per vedere come scalano gli avversari su di lui. Da allenatore questa è la cosa che mi sorprende di più, poi ovviamente da appassionato di calcio mi esalta la pulizia dei movimenti, la capacità di finalizzare in area, il sapere sempre dov'è la porta, l'aiuto alla squadra nei momenti giusti, sono infinite le sue doti calcistiche".