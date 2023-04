Il Borussia Dortmund ha chiesto 150 milioni di euro per Jude Bellingham, scoraggiando così il Liverpool, che si è ritirato dalla trattativa per l'inglese. Secondo quanto riportato da Cadena SER, neanche il Real Madrid può spendere una cifra del genere, ma, per battere la concorrenza del Manchester City, sta pensando di includere Brahim Diaz, ora in prestito al Milan, nell'operazione.