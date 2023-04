Il Milan batte 1-0 il Napoli a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Champions League e tra i protagonisti c'è Brahim Diaz, che avvia l'azione del gol di Bennacer. Il trequartista spagnolo è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: "Siamo molto felici, ma c'è ancora una partita. Arriveremo con un risultato positivo, ma non abbiamo ancora finito il lavoro".



MODULO - "Abbiamo giocato sempre così. Con questo modulo ci troviamo bene. Dobbiamo continuare a lavorare così".



MOMENTO TOP - "Sono contento e felice, ma sono più felice per la squadra perché ci meritiamo questo. Sono contento di quello che sto facendo, ma c'è ancora tanto da fare".



FUTURO - "Io sono felice qui. Ringrazio i tifosi per l'affetto, anche oggi hanno fatto la differenza. Noi con loro e loro con noi possiamo arrivare ovunque".