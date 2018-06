Il Real Madrid fa sul serio per Rodrygo, 2001 da sogno del Santos. Come scrive As, la trattativa per l'acquisizione di questo esterno offensivo che sta battendo tutti i record di precocità di Neymar sta entrando nel vivo: c'è già la prima offerta, da 45 milioni di euro, con il club brasiliano che ne chiede 5 in più. Se si dovesse rimanere fermi nelle proprie posizioni, il giocatore rinuncerebbe al 20% dei propri diritti sul cartellino al Santos. Rodrygo potrebbe comunque spostarsi solamente dal 2019: compie 18 anni il 9 gennaio.