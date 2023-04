Andriy Lunin, con molta probabilità, lascerà il Real Madrid a fine stagione. Il ventiquattrenne è arrivato nel 2018 dallo Zorya, club ucraino, per 12 milioni di euro. La 'lotta' per un posto da titolare non è andata benissimo, dato che l'avversario è stato, ed è tutt'ora, Thibaut Courtois. Fenomeno indiscusso e pupillo di Carlo Ancelotti. Secondo Fichajes.net, l'ucraino ha destato l'interesse di club tedeschi, tra cui il Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Il suo contratto scade il prossimo anno e il suo valore è di circa 5 milioni di euro.