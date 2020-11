Allarme Covid in casa Real Madrid a pochi giorni dalla delicata sfida di Champions League contro l'Inter. Secondo Marca, un calciatore è risultato positivo ai tamponi (seppur asintomatico) a cui il gruppo di Zinedine Zidane è stato sottoposto in vista della partita di martedì sera. Secondo quanto prevede il protocollo attualmente in vigore, l'intero gruppo squadra sarà presto chiamato a sostenere nuovi esami per escludere la presenza di altri contagiati.



Il Real Madrid arriva a questo appuntamento con le defezioni certificate di Carvajal e Nacho e quelle altamente probabili di Odriozola e Lucas Vazquez, che ha lasciato il campo durante la sfida con l'Huesca con fastidi muscolari.