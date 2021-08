Dopo la brusca e forse decisiva frenata per Kylian Mbappé,. Nelle scorse ore, il club spagnolo ha deciso di rompere gli indugi e di presentare una proposta complessiva da 30 milioni di euro più bonus per il calciatore francese, a lungo nel mirino anche del- Centrocampista classe 2002, in scadenza di contratto nel 2022 col Rennes, aveva manifestato da tempo la volontà di lasciare la Bretagna e trasferirsi in un club più competitivo e, contrariamente alle ultime indiscrezioni che davano il PSG ancora molto attivo per completare il suo mercato faraonico,I primi rumors di Canal Plus hanno trovato conferme presso le principali testate madrilene e in queste ore- comunque interessata da tempo ad uno dei migliori prospetti espressi negli ultimi anni dal calcio francese -Anche l'ultimo rilancio da 170 milioni di euro, più 10 di bonus, non ha ricevuto il via libera del Paris Saint-Germain, che per meno di 200 milioni (35 milioni sarebbero dovuti al Monaco, primo club professionistico dell'attaccante, come premio di valorizzazione) non è disposto a privarsi della sua stella, nonostante un contratto in scadenza nel 2022 che il calciatore non è intenzionato a prolungare.