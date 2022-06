Sarà Aurélien Tchouameni il prossimo colpo di mercato del Real Madrid. Dopo aver chiuso l'arrivo a parametro zero dal Chelsea di Antonio Rudiger, la Casa Blanca ha chiuso per il centrocampista classe 2000 del Monaco, che per volare in Spagna ha detto no alle offerte di Juventus, Liverpool e Paris Saint-Germain. Il club francese era pronto a offrirgli più soldi, ma il nazionale francese ha preferito il fascino e la proposta delle merengues. Ancelotti avrà il centrocampista che cercava, al Monaco - secondo quanto scrive The Athletic - dovrebbero andare 80 milioni di euro più 20 di bonus. Le parti, che hanno l'accordo su tutto, ufficializzeranno l'affare nei prossimi giorni.