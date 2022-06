Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni de La Stampa. Il Portiere, oggi a Parma, ha parlato della sua lunga carriera, della famigerata partita con il Real Madrid e di Chiellini.



CARRIERA - "Non pensavo di mantenere un tale livello di prestazioni a questa età, ma ho capito che servono degli obiettivi e questi si creano strada facendo. Non sono immortale e so che smetterò, ma potevo farlo 4 anni prima del PSG ed invece sono qua e non voglio deludere la gente di Parma. Le parole 'sempre' e 'mai' nella vita non si possono dire"



REAL MADRID - "Ancora adesso non ho capito perché mi ha espulso. Non l'ho offeso e temo che qualcuno dei miei compagni gli abbia tirato due cazzotti sulle costole, ma non ero io e mi sono preso il rosso! L'importante è battermi sempre per qualcosa".



CHIELLINI - "Un uomo e uno sportivo unico e merita il massimo degli auguri e della fortuna. Devo aspettare qualche giorno per sentirlo a modo mio, voglio far decantare le sue emozioni"