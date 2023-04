Il Real Madrid inizia a preparare la lista dei trasferimenti per il prossimo anno e il suo obiettivo principale è quello di rafforzare il blocco offensivo. Benzema ha dimostrato d'essere come il vino, più invecchia e più migliora, ma un'alternativa è sempre utile. Secondo 90Min, sono due i nomi i favoriti: Kai Havertz del Chelsea e la punta di diamante dell'Atalanta, Rasmus Hojlund. Il tedesco ha il contratto in scadenza coi Blues nel 2025 e il suo prezzo si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Mentre, il danese è legato alla Dea fino al 2027 e il prezzo del cartellino è superiore a 50 milioni di euro.