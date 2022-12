Arriverà in Spagna solo nel 2024, quando compirà 18 anni, eppure si continua a parlare di Endrick, il nuovo acquisto del Real Madrid. Stavolta però a parlare è lui, ai microfoni di Marca, dopo aver partecipato (segnando tre gol) a una partita di beneficenza organizzata da Zico al Maracanà. Queste le sue dichiarazioni.



"Sono molto felice della scelta fatta, devo ringraziare Dio ma continuare a tenere i piedi per terra, non ho ancora vinto nulla. Al Real spero di fare delle buone stagioni ma per ora penso solo al Palmeiras e faccio il tifo per i miei futuri compagni. Ho anche già parlato con Ancelotti e spero che Vinicius, che è un mio grande amico, Militao, Rodrygo e tutti gli altri continuino a vincere tutto".



"Il Real è un club molto grande. Vini mi ha scritto spesso, spero la nostra amicizia possa continuare a lungo perché per me è importante non solo come collega, ma nella vita. Mi mandava messaggi per convincermi e lo ha fatto. È un grandissimo calciatore, come anche Cristiano Ronaldo. Lui è da sempre il mio idolo e ha giocato con il Real Madrid. È per questo che credo sia la scelta giusta andare lì.