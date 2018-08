Prima Zinedine Zidane, poi Cristiano Ronaldo e ora, forse, anche Luka Modric e Marcelo. E' un vero e proprio esodo di campioni quello che potrebbe vivere il Real Madrid in questa caldissima estate di mercato. Dopo tre Champions League consecutive, quando è nata l'idea di sfaldare il gruppo più vincente del passato recente? Lo racconta oggi Il Corriere della Sera:



"La storia, quella vera, non quella calcistica, insegna che non c’è mai una ragione sola dietro la fine di un’era. Vale ovviamente anche per il Real Madrid. Perché comunque vada a finire la vicenda Modric, di questo si tratta: la fine di un’era. Vincente, perfetta, forse irripetibile. Tre Champions di fila, come nessuno mai, e infatti non è un caso che l’inizio della svolta epocale abbia una data e una città precise: 26 maggio, Kiev. Lì, con la conquista della tredicesima coppa dalle grandi orecchie — altro formidabile primato—qualcosa è finito e qualcosa è iniziato. Fenomeno raro, la vittoria come catarsi. A volte però succede. Zidane, Cristiano, ora forse addirittura il regista vicecampione del mondo. La noia di vincere, o forse la paura di non vincere più: c’è questo, ma non solo, dietro alla grande fuga blanca".