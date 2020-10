Brutte notizie per il Real Madrid, che perde Daniel Carvajal. Il 28enne terzino destro si è infortunato al legamento laterale interno del ginocchio destro. Tempi di recupero stimati in due mesi circa. Il nazionale spagnolo salterà così il Clasico della Liga contro il Barcellona, in programma il prossimo 25 ottobre. Il Real Madrid è nel girone dell'Inter in Champions League.