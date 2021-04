Il Real Madrid non potrà spendere cifre folli sul mercato in seguito alle ingenti perdite dovute al Covid-19 e alle spese di ristrutturazione del nuovo "Santiago Bernabeu". Ma d'altra parte, il sogno di portare Kylian Mbappé in Spagna c'è ancora, il cui contratto col Paris Saint-Germain scade nel 2022. Secondo quanto riporta DiarioMadridista.com, il club iberico avrebbe fissato il tetto limite a 100 milioni di euro (bonus compresi) per arrivare al campione del mondo francese. Non è da escludere l'aggiunta di contropartite tecniche, una di esse potrebbe essere Raphael Varane, che piace molto a Mauricio Pochettino.