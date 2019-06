Dopo la prima infornata di acquisti, con gli arrivi ufficiali di Hazard e Mendy, il Real Madrid si concentra ora sulle uscite. Secondo quanto riporta questa mattina AS, l'obiettivo di Florentino Perez è vendere una dozzina di giocatori, cercando di ricavare 250 milioni di euro. L'intenzione è doppia: da un lato, lasciare spazio a nuovi giocatori, e dall'altro guadagnare denaro da spendere nuovamente sul mercato.



IN USCITA - I nomi in uscita sono diversi: in primo luogo Gareth Bale, su cui c'è il Manchester United. I Blancos valutano il gallese 80 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi i 45 provenienti dalla cessione di James Rodriguez, seguito anche da Juventus e soprattutto Napoli. Terzo nome in uscita è Mateo Kovacic, che può tornare al Chelsea a titolo definitivo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Infine, ecco i probabili addii di Llorente, Ceballos, Mariano, Mayoral e Keylor Navas.



SOGNI GALACTICOS - Una volta sistemate le uscite, ecco la seconda sessione di mercato in entrata: il Real Madrid, infatti, si butterà a capofitto su Eirksen e Pogba, con un occhio a Parigi per monitorare la situazione Mbappé...