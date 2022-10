Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato del mercato dei Blancos a Cadena SER: "Mbappé?Non leggo nemmeno i giornali. Abbiamo già trascorso una buona estate ed è una cosa fuori discussione. Del futuro non si può mai sapere, ma gli attaccanti del Real Madrid stanno procedendo in modo spettacolare. Rodrygo e Vinicius li vedo come futuri Palloni d'Oro".