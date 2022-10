Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato dopo il pari in Liga contro il Girona (1-1): "Non parlo mai di arbitri, però oggi lo devo fare. Ho parlato con Asensio, mi dice che non ha toccato il pallone con la mano ma con il petto. È certo che la posizione della sua mano sinistra è complicata, però era a protezione del corpo. Si possono avere dubbi sul fatto che la tocchi, ma semplicemente non tocca il pallone con la mano. È un rigore inventato".