Il portale spagnolo fichajes.net evidenzia come in casa Real Madrid la possibile partenza a giugno di Luka Modric sia già stata presa in forte considerazione. Giocatori come van de Beek, Eriksen e Pogba nel mirino e l'eventuale ritorno dal prestito alla Real Sociedad di un sempre più convincente Odegaard rappresentano validi motivi per giustificare l'addio del croato.