Non è un gran momento per Eden Hazard, ormai fuori dai piani del Real Madrid già da tempo. Pagato più di 100 milioni di euro nell'estate 2019, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ma ai microfoni della tv belga RTBF ha parlato del rapporto difficile con Ancelotti: "C'è rispetto, e ci sarà sempre. Ma non ci parliamo".