Eden Hazard è uno dei giocatori che il Real Madrid proverà a liberarsi durante il prossimo mercato dopo aver pagato 160 milioni di euro per il suo trasferimento. Tuttavia, la partenza di Hazard è bloccata per la mancanza di offerte che possano soddisfare entrambe le parti, ma il ct belga Roberto Martínez potrebbe essere l'ago della bilancia avendo dichiarato che se Hazard non giocherà con continuità il Mondiale non è garantito. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.