Eden Hazard si è fermato nell'allenamento di oggi del Real Madrid. A riportarlo è un comunicato ufficiale del club spagnolo, che spiega: "Dopo le prove eseguite dopo l'allenamento oggi, al nostro giocatore Eden Hazard è stata diagnosticata una lesione del retto anteriore della coscia sinistra". In attesa di capire i tempi di recupero (probabilmente dalle tre settimane a un mese), il belga non sarà a disposizione di Zidane per la prima di campionato domani contro il Celta Vigo.