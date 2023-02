I tifosi si schierano dalla parte di Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid è in scadenza di contratto ma il pubblico, nell'ultimo match di campionato, ha intonato un coro per il giocatore: "Ho lavorato molto per vivere questi momenti - ha dichiarato lo spagnolo ai Movistar Plus -. Il percorso non è stato facile. Sono partito per l'Inghilterra, sono tornato con un grosso infortunio… Ora non resta che divertirmi. Quando il mio nome è stato cantato è stato molto potente. Non è facile che venga gridato il tuo nome nel miglior stadio del mondo. Senza i tifosi non avremmo vinto":