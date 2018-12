Non solo Juventus e Manchester City, anche il Chelsea, è pronto a competere per Isco che sembra sempre più in uscita dal Real Madrid. Come riporta il Sun, i Blues sono pronti già in questa sessione di mercato ha formulare un'offerta di 78 milioni di euro per il centrocampista spagnolo, anche se, forte anche del contratto in scadenza nel 2022, il Real Madrid sicuramente ne chiederà molti di più.