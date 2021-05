Stando a quanto riporta Don Balon, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, dopo l'accordo raggiunto tra la Juventus e Massimiliano Allegri, ha in mente un nome nuovo per la panchina e, per i colleghi spagnoli, attualmente sarebbe il nuovo favorito: si tratta di Mauricio Pochettino, in rottura con Paris Saint-Germain. Al presidente blanco piace il modo di giocare dell'argentino e, inoltre, vede di buon occhio il suo sentimento 'anti-barcelonista', in quanto da giocatore è stato una bandiera dell'Espanyol.