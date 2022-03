Tra Eden Hazard e il Real Madrid non è mai scoccata la scintilla. Dopo quasi tre anni l'avventura del belga in Spagna è un vero e proprio flop, che il quotidiano As traduce in una probabile cessione in estate: il giocatore è fuori dal progetto, le Merengues potrebbero decidere di trovargli una sistemazione in prestito contribuendo a una buona parte dell'ingaggio, come già successo recentemente con Bale.