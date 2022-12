Il Real Madrid non ha intenzione, per il momento, di rimpiazzare il partente Alvaro Odriozola sulla fascia destra. Secondo Marca i blancos continueranno ad affidarsi a Lucas Vazquez e Daniel Carvajal per ricoprire quel ruolo. A lungo termine, poi, sarà Vinicius Tobias, terzino brasiliano che milita nel Real Madrid Castiglia a prendere il testimone. Nell'immediato, il giocatore sarà probabilmente mandato in prestito in un altro club spagnolo per permettergli di mettersi in evidenza e accumulare esperienza.