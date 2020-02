Pensare a Sergio Ramos lontano dal Real Madrid e dal Santiago Bernabeu fa strano, eppure non è del tutto utopia: il contratto del capitano delle Merengues scadrà nel 2021 e la richiesta del giocatore è quella di prolungarlo fino al 2023, quando avrà 37 anni. Florentino Perez, dal canto suo, preferisce rinnovare di anno in anno i contratti dei giocatori che hanno superato i 32 anni. Nei prossimi mesi entrambe le parti si riuniranno, per decidere cosa ci sarà nel futuro del Campione d’Europa e del Mondo. A riportarlo è Don Balon.