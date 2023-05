Secondo AS, Joselu, attaccante spagnolo dell'Espanyol retrocesso questa stagione, sarà un nuovo giocatore del Real Madrid: il club allenato da Carlo Ancelotti avrebbe infatti intenzione di far scattare una clausola che libererebbe Joselu in prestito proprio a seguito della discesa in Segunda della sua squadra. Si tratterebbe di un ritorno, dato che l'attaccante è cresciuto nel Real Madrid Castilla.