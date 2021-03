Andriy Lunin, portiere in forza al Real Madrid, uno dei migliori prospetti al mondo nel suo ruolo e campione del Mondo under-20 con l'Ucraina, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto del matrimonio con la sua compagna Anastasia, celebrato con cerimonia civile: impossibile invitare amici e parenti dalla nazione natale, viste le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, ma l'estremo difensore è riuscito a fare notizia per il suo abbigliamento. Lo sposo e la sposa infatti si sono presentati a ufficializzare la loro unione vestiti con due tute coordinate e in scarpe da tennis.