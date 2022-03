Il Real Madrid continua con la sua politica sui giovani talenti. I blancos, infatti, hanno ingaggiato lo spagnolo Enrique Herrero dall'Eintracht Francoforte. 17 anni di Murcia e cresciuto nelle giovanili del Villarreal, Herrero è sbarcato in Germania la scorsa stagione. Ha presenze nella nazionali giovanili in tutte le categorie ed è visto come uno dei calciatori più promettenti. Lo riporta Marca.