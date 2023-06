Joselu è tornato al Real Madrid e indosserà la maglia numero 14, non la 9 lasciata libera da Karim Benzema. L'attaccante è stato presentato oggi in conferenza stampa e ha spiegato: "Ho dovuto scrivere un paio di cose qui sulla carta. Ho sognato questo giorno, vorrei ringraziare il presidente, José Ángel e Ancelotti, anche l'Espanyol. Portare questo scudetto è motivo di orgoglio e lo farò dare sempre il massimo, forza Madrid. Il numero 14? Alla fine credo che qualsiasi numero sia importante e sono orgoglioso di indossare qualsiasi numero, penso che per me ora sia secondario. Mi sono divertito con il numero 9 al Castilla, ma avendo uno dei 25 migliori numeri al mondo è già incredibile. Pressioni per subentrare a Karim Benzema? Non sono qui per sostituire nessuno, per fare la mia parte, per divertirmi. Karim è uno dei migliori ma sono qui per fare un altro tipo di lavoro. I tifosi chiedono un altro nove? Darò il massimo, è il club della mia vita e quello che voglio sempre è segnare gol. Ho segnato gol in tutta la mia carriera e penso che ora continuerà ad essere così".