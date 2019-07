Luka Jovic, nuovo attaccante del Real Madrid, parla al The Player's Tribune di questa nuova sfida: "In questa vita tutti hanno un dono, io ho quello di fare gol. Sono nato per questo. Quando ero bambino usavo le videocassete per vedere tutti i gol realizzati al Mondiale fino al 2006. Ricordo di essere stato ipnotizzato da Roger Milla a Italia '90 e da Ronaldo poi. Ero ossessionato dal mondo in cui faceva le biciclette prima di scartare i portieri. Era velocie. Ronaldo ha giocato a calcio facilmente, quasi come se lo stesse facendo al 30%, era incredibile. Mi ha lasciato un segno".