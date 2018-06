Il mercato dei centrocampisti non è mai stato così vivo come in questa campagna trasferimenti. Tutte le più importanti società d'Europa sono alla ricerca di un rinforzo nella zona nevralgica del campo e tanti sono i centrocampisti pronti a cambiare squadra nel corso dell'estate. Fra questi c'è anche la mezzala del Real Madrid, Mateo Kovacic.



HA CHIESTO LA CESSIONE - Nelle ultime ore in Spagna stanno arrivando numerose conferme sul fatto che il centrocampista croato, convocato per i Mondiali ed entrato dalla panchina nella sfida vinta dalla Croazia contro la Nigeria, abbia chiesto ufficialmente al Real Madrid la cessione. Secondo Cadena Cope, in particolare, Kovacic ha chiesto di essere ceduto dopo la conferma di Julen Lopetegui sulla panchina del club madrileno, essendo consapevole del poco spazio che troverebbe fra i titolari delle Merengues nella prossima stagione.



AFFARE DA SERIE A - Già sotto la gestione Zidane Kovacic non era considerato uno dei titolarissimi e ora è alla ricerca di un club che possa dargli spazio da titolare. In Serie A Kovacic è apprezzato da tanti club. Inter e Juventus sono in pole position, ma anche il Napoli, con Ancelotti che lo ha allenato al Real, oltre a Fabian Ruiz completerà un altro colpo a centrocampo. E con il club bianconero le Merengues hanno avviato anche un duello di mercato su Sergej Milinkovic-Savic che allontanerebbe ancor di più Kovacic dal Real.