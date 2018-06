Per Mateo Kovacic potrebbe essere giunto il momento di lasciare il Real. A lasciarlo intendere è proprio il centrocampista dal ritiro della Croazia dove spiega come per lui - in questo momento - sia fondamentale trovare maggiore spazio.



LA DICHIARAZIONE - "Credo che l'anno prossimo giocherò di più, al Real o altrove. Ora ho bisogno di giocare. Offerte? Sono sotto contratto col Madrid (fino a giugno 2021, ndr) e non voglio fare ulteriori commenti".



Stando a quella che erano le indiscrezioni di mercato, sul classe '94 era forte anche l'interesse dell'Inter, che soprattutto in mediana cambierà molto, presentandosi ai nastri di partenza con un assetto decisamente diverso rispetto a quello del campionato appena finito.