Secondo Mundo Deportivo il Manchester United starebbe pensando a Mateo Kovacic per il futuro. Il croato del Real Madrid, nonostante goda delle stima di tutto l'ambiente, ha sempre avuto un minutaggio insufficiente per un giocatore del suo lignaggio. Le ultime parole dell'ex- Inter: "Voglio giocare di più" sono abbastanza esaustive. Gli estimatori per il classe '94 non mancano, ed oltre le solite Juventus e, per l'appunto, Inter, in coda adesso ci sono anche i red devils, anche se la dirigenza blanca non vuole privarsi del suo gioiello.