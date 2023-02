Dopo la vittoria nel Mondiale per club con il Real Madrid, il centrocampista Toni Kroos ha parlato anche del suo futuro:



"Sto pensando se continuare o meno la prossima stagione. Sono ancora in contatto con il club, per la mia esperienza è meglio parlarne all'interno e se sarà ufficiale lo saprete. Ci sono cose diverse. Penso che non ci vorranno molti mesi per una decisione. Siamo molto tranquilli".