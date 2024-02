Real Madrid, Kroos: 'Non ho ancora deciso sul mio futuro. I fischi degli arabi? Mi danno ragione'

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lipsia agli ottavi di finale in Champions League: prima di tutto un commento sui fischi ricevuti in Arabia per alcune sue dichiarazioni rilasciate in passato.



"Per me è stata la conferma di aver detto tutto bene nelle interviste", ha detto il 34enne. Nell'estate del 2023, Kroos ha detto a Sports Illustrated che la situazione dei diritti umani nel paese era "l'unica cosa che mi avrebbe impedito di fare un simile cambiamento. La gente dice che lì giocano un calcio ambizioso, ma è tutta una questione di soldi. È una decisione per soldi e contro il calcio, e da lì le cose iniziano a diventare difficili per il calcio che conosciamo e amiamo".



Sul rinnovo di contratto in scadenza a giugno: "Non lo so, non ho deciso ancora nulla. Mi fa piacere che molti vogliono che io continui. Non ho deciso né sul Real né sulla Nazionale, è possibile che lo faccia entro la fine della stagione ma per ora non è il momento e non si riflette sul campo. Vi posso dire che non c'è possibilità che io ritorni al Bayern Monaco"