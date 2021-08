Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, parla alla Bild, dicendo la sua sul possibile arrivo di Mbappé nella capitale spagnola: "Preferisco parlare di acquisti che sono già stati ufficializzati, ma siccome il Real vuole sempre i migliori, non mi sorprenderei se Mbappé arrivasse. Insieme a lui, Haaland è certamente il giocatore più interessante sul mercato, anche se ha un prezzo molto alto. Non dobbiamo dimenticare che stiamo anche completando il nostro nuovo stadio, di certo non gratuitamente".