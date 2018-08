Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di ESPN, mascherando difficilmente la delusione e la preoccupazione per la partenza di Cristiano Ronaldo, finito alla Juventus.



SULL'ADDIO DI RONALDO - "Non sarà facile compensare la partenza di Cristiano, che è stato un pilastro fondamentale per tutti i nostri successi delle ultime stagioni, e fare a meno dei suoi 50 gol all’anno, ma ho grande fiducia nella forza della nostra squadra: siamo sempre forti e cercheremo di continuare a vincere".



SU MODRIC - "Luka è un calciatore incredibile, noi che lo vediamo sempre in allenamento da quattro anni conosciamo le sue potenzialità: non mi sorprende affatto che abbia giocato su questi livelli durante il Mondiale".



SU LOPETEGUI - "Non lo conoscevo, ma mi è bastato allenarmi con lui per una settimana per essere piacevolmente sorpreso e per constatare che quello che mi avevano detto qui al Real i compagni spagnoli che lo hanno avuto in Nazionale era vero. È molto bravo nel motivare il gruppo, è molto bello lavorare con lui".