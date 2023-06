Toni Kroos spiega il suo rinnovo col Real Madrid. Il centrocampista tedesco, intervenuto direttamente attraverso il suo podcast ufficiale, ha parlato così della recente firma del suo nuovo contratto fino al 2024 coi blancos: "Ho ancora voglia di giocare e mi sento bene. Dentro di me ho la sensazione di poter dare ancora qualcosa alla squadra. Non volevo decidere il mio futuro a ottobre, perché una stagione è a lunga e a volte solo alla fine ti accorgi dello sforzo fisico. Oggi però sento che posso essere ancora importante. Ho sempre detto che per me è fondamentale finire la carriera ad alti livelli, senza trascinarmi per altri tre anni", le dichiarazioni del 33enne.